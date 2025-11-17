COP30 : le Sénégal réaffirme son engagement pour l’action climatique et la transition juste

Rappelant l’aggravation des impacts climatiques sur les communautés vulnérables, notamment au Sénégal, le ministre a appelé à une réponse collective, fidèle à l’esprit de l’Accord de Paris, et à la préservation des ressources naturelles pour les générations futures.

Au nom du gouvernement du Sénégal, il a insisté sur la nécessité de mobiliser des financements internationaux suffisants, accessibles et transparents, essentiels pour inverser la dégradation des terres, renforcer la biodiversité et mettre en œuvre les CDN et les plans d’adaptation.

Il a annoncé par ailleurs la préparation de sa CDN 3.0, conformément à sa Vision 2050 pour un développement sobre en carbone et résilient.

Le Sénégal considère que la COP30 de Belém doit impérativement aboutir à :

1. Un leadership renforcé des pays développés et le triplement des investissements dans les énergies renouvelables.

2. Le triplement du financement de l’adaptation d’ici 2030 et un appui accru au Fonds pertes et dommages.

3. L’opérationnalisation urgente des 300 milliards de dollars adoptés à Bakou.

4. L’adoption d’indicateurs globaux d’adaptation assortis d’un financement dédié.

Le Sénégal réaffirme sa volonté d’agir pour une transition juste et un climat mondial plus sûr.

