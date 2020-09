COVID-19: L’Oms appelle à un effort collectif de l’Europe face à une « situation très grave »

« Nous sommes confrontés à une situation très grave », a révélé Dr Hans Kluge, chef de la branche régionale de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) pour l'Europe. Il estime que les chiffres de septembre sur la pandémie de Covid-19 doivent servir de « signal d’alarme ».



La semaine dernière, le bilan hebdomadaire de la région a atteint près de 300.000 cas. « Les cas enregistrés dans la région ont dépassé ceux signalés lorsque la pandémie a atteint son point culminant en Europe en mars », a déclaré le Dr Kluge, directeur régional de l’Oms pour l’Europe lors d’une conférence de presse. Plus de la moitié des pays européens ont signalé une augmentation de plus de 10% du nombre de cas au cours des deux dernières semaines. « Les chiffres de septembre devraient servir de signal d'alarme pour tous », a ajouté le chef de l’Oms Europe.



Le nombre de cas parmi les personnes de 50 à 79 ans augmente mais la plus grande proportion de personnes atteintes par le virus est toujours dans la tranche des 25-49 ans.



La Covid-19 a fait en Europe près de 230.000 morts et, précise le Dr Kluge, « cela ne dit qu'une partie de l'histoire : l'impact de notre santé mentale, de nos économies, de nos moyens de subsistance et de notre société a été monumental ».



Exemple de la quarantaine



L’Oms Europe lance un appel à la cohérence régionale, à un effort collectif amplifié par tous les États membres européens, pour le bien de tous les États membres européens. « Nous devons utiliser les connaissances et le savoir-faire que nous possédons actuellement, pour mettre en œuvre ce qui fonctionne et ne pas mettre en œuvre ce qui ne fonctionne pas. (…) Et nous devons nous efforcer d'actualiser les connaissances scientifiques au fur et à mesure que de nouvelles preuves deviennent disponibles. Prenons par exemple la quarantaine, pierre angulaire de notre lutte contre la Covid-19 », a dit le Dr Kluge. Il a pris l’exemple de la durée de la quarantaine que certains pays veulent modifier. Il a souhaité que « ces discussions se déroulent de manière cohérente et coordonnée entre les États membres, puis soient communiquées conjointement aux populations européennes ».



Il a rappelé que « la période de quarantaine de 14 jours est une estimation prudente de la période infectieuse, qui - malgré quelques incertitudes restantes - couvre la période, avant et après la présence des symptômes, pendant laquelle les gens peuvent être infectieux ».