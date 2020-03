COVID19 – Moussa Baldé compte dérouler une stratégie de sécurité alimentaire axée sur les spéculations

Le ministre sénégalais de l’Agriculture et de l’équipement rural, Moussa Baldé, compte dérouler une stratégie de sécurité alimentaire axée sur les spéculations, annonce un communiqué transmis à l’APS.



Cette stratégie de sécurité alimentaire va concerner des produits comme le riz, le blé et le niébé. « Des intrants comme l’engrais, le maïs et du matériel agricole viendront aussi en appoint dans cette bataille contre le Covid-19 », ajoute le texte.



Le ministre, note la même source, rassure les acteurs du secteur agricole en soutenant que « l’avenir est prometteur pour le secteur de l’agriculture ».



« Le monde rural sera le premier pilier de la relance économique », a-t-il notamment dit.

Dans le cadre de la prévention contre le covid-19, M. Baldé appelle les agriculteurs au respect des recommandations du ministère de la Santé et de l’Action Sociale « pour se protéger en vue d’aborder l’hivernage sous de bonnes auspices ».