CPI: les raisons du maintien en détention de Gbagbo et Blé Goudé

Pour la Chambre d’appel, le maintien en détention de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé vise principalement à garantir le droit de la procureure de se pouvoir en appel sur le fond du dossier.



En effet, mardi, en première instance, les juges ont prononcé l’acquittement sans donner l’intégralité de leurs motivations. Ce document, qui devrait faire plusieurs centaines de pages n’est pas encore disponible.



Fatou Bensouda a annoncé son intention de faire appel, mais elle attend de recevoir cette décision écrite avant d’enclencher cette requête. Or, la procureure craint qu’entre temps, les deux personnes acquittées ne prennent la fuite.



Estimant que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pourraient ne plus être disponibles pour répondre à la Cour, les juges de la Chambre d’appel veulent éviter d’avoir à procéder à une nouvelle arrestation si l’éventuelle requête de la procureure est confirmée dans quelques mois.



Audience le 1er février



Dès la semaine prochaine, le bureau du procureur et la défense vont se livrer à un nouveau bras de fer : chacun doit présenter ses arguments, par écrit, sur l’opportunité de remettre en liberté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.



Les deux parties sont convoquées à une audience le 1er février devant les cinq juges de la Chambre d’appel. Cette dernière va ensuite statuer pour prendre une décision. Plusieurs issues sont possibles, parmi elles : le maintien en détention, la remise en liberté avec ou sans conditions.