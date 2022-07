CR7 aurait convaincu Diego Simeone de le faire venir à l'Atlético Madrid

Désireux de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait bien rejoindre le rival éternel du Real Madrid, l'Atlético Madrid, selon le journal espagnol AS.



Depuis plusieurs semaines, tout Manchester observe ses moindres faits et gestes. Pas qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, les Red Devils sortent d'une saison très compliquée malgré le retour de Cristiano Ronaldo dans leurs rangs. Le Portugais, auteur d'une saison plutôt correcte sur le plan personnel (24 buts et trois passes décisives en 38 rencontres toutes compétitions confondues), va donc manquer, s'il continue l'aventure dans le nord de l'Angleterre, pour la première fois de sa carrière une édition de la Ligue des Champions. Une situation qui le pousserait à réfléchir à son avenir et même à demander à ses dirigeants de le vendre en cas d'offre satisfaisante, comme l'ont révélé différents médias anglais ces dernières semaines.



Rapidement, la liste des clubs intéressés s'est étoffée : le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, Chelsea, le Sporting Portugal mais surtout, l'Atlético Madrid. En effet, le rival éternel de son ancien club, le Real Madrid, a rapidement pris position, son entraîneur Diego Simeone gérant directement le dossier, à en croire les informations du quotidien AS. Et dans l'édition du jour, on y apprend que le technicien espagnol aurait visiblement convaincu le quintuple Ballon d'Or de venir à nouveau poser ses valises à Madrid, quatre ans après avoir quitté la Maison Blanche pour rejoindre à l'époque la Juventus Turin.