CROUS de Kaolack : le nouveau directeur invité à faire la lumière sur la gestion antérieure à sa nomination

Jean Birane Nging, le nouveau directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales du Sine-Saloum (CROUS-SS), est exhorté par les responsables du Syndicat national des personnels de l’enseignement supérieur du Sénégal (SYNAPES, section CROUS-SS) à éclaircir la gestion qui a précédé sa nomination. « Nous l’exhortons à revenir sur la gestion antérieure du CROUS”, a déclaré le secrétaire général, Tidiane Cissokho », a déclaré M. Cissokho le porte-parole parole du jour.



Installé dans ses fonctions le 22 juillet dernier, Jean Birane Nging a remplacé le Professeur Ousseynou Diop. Plus de deux mois après sa prise de fonction, le SYNAPES insiste sur la nécessité de clarifier les éléments de gestion avant son arrivée, informe Aps. « Nous avons besoin d’avoir des éléments d’information par rapport à cette gestion antérieure à sa nomination et de savoir sa feuille de route, afin que nous puissions nous engager, en tant qu’organisation syndicale, à militer dans ce sens pour l’émergence du CROUS et de ses agents », a ajouté Cissokho.



Ces déclarations ont été faites lors d’une rencontre avec la presse ce samedi, visant à faire le point sur la situation à l’université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), en particulier au sein du CROUS.