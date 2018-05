Ça dégénère à l'UCAD : les étudiants vandalisent un véhicule 4X4 devant des policiers sans munitions

Ça dégénère de plus en plus à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants sont en train de vandaliser et de saccager tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Les biens d'autrui ne sont pas épargné. Un véhicule 4X4 Mitsubishi de couleur verte a été incendiée à l'instant de même qu'un groupe électrogène. Les policiers assistent impuissants à la scène par manque de munitions...