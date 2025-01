Cambriolage à la Sonacos : deux ordinateurs emportés, la direction générale dépose une plainte

Un cambriolage pour le moins curieux secoue actuellement la Direction générale de la Sonacos, située à la rue Dr Calmette, en plein centre-ville de Dakar. Selon des sources internes, des individus non identifiés se sont introduits nuitamment dans les locaux de l’entreprise, emportant avec eux deux ordinateurs portables.



Selon Libération, deux éléments intriguent particulièrement dans cette affaire. " D’une part, aucune trace d’effraction n’a été constatée, ce qui laisse supposer que les cambrioleurs auraient pu bénéficier d’un accès facilité ou d’un moyen subtil pour entrer. D’autre part, les malfaiteurs ont ciblé uniquement deux ordinateurs portables, alimentant les spéculations quant à leurs motivations."



Dans les couloirs de la Sonacos, certains murmures évoquent une possible volonté de faire disparaître des informations sensibles. "Les cambrioleurs voulaient-ils effacer certaines choses ?" s'interrogent des employés, perplexes face à la nature sélective du vol, indique le journal.



Face à ces événements troublants, la Direction générale de la Sonacos n’a pas tardé à réagir en déposant une plainte auprès des autorités compétentes. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de cette intrusion et déterminer les intentions réelles des cambrioleurs.