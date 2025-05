Décès de l’étudiante Sadiala Mballo : les précisions du COUD

Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a réagi ce jeudi à la rumeur faisant état du décès d’une étudiante dans une chambre du campus social de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD).



Dans un communiqué, la cellule de communication du COUD précise qu’aucun décès d’étudiant n’a été enregistré dans les campus sociaux relevant de sa gestion.



De plus, le COUD informe que l’étudiante Sadiala Mballo, inscrite à l’UCAD, est décédée à son lieu de résidence situé à Ouakam, et non dans une chambre du campus universitaire.