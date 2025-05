1er mai : le SG du Synpics encourage la presse et appelle à l’unité syndicale

Dans une note rendue publique ce jeudi, Moustapha Cissé a salué l’engagement quotidien des journalistes et techniciens de l'information, soulignant que "beaucoup d'entre vous célèbrent d'ailleurs ce jour spécial... en travaillant". Une réalité qui illustre, selon lui, le dévouement d’un corps de métier souvent exposé, mais peu reconnu à sa juste valeur.



Le secrétaire général, récemment élu à la tête du nouveau bureau national lors du 11e congrès ordinaire du Synpics tenu le 5 avril 2025, a réaffirmé sa volonté de mobiliser l’ensemble des acteurs du secteur. "Nous comptons remobiliser l'ensemble des acteurs de notre secteur d'activité, afin d'agir ensemble pour de meilleures conditions de travail et un meilleur traitement de chaque travailleur", a-t-il déclaré.



Moustapha Cissé a également insisté sur la nécessité d’une action collective et solidaire. "Le Bureau Exécutif National ne pourra atteindre ces objectifs sans l'implication de chacune et chacun d'entre vous. Ensemble, agissons, protégeons, revendiquons", a-t-il souligné.



Le nouveau dirigeant a annoncé que des rencontres seront organisées dans les semaines à venir pour présenter les projets et ambitions du bureau. "Nous irons à votre rencontre (...) afin de marcher vers le renouveau que souhaite incarner la nouvelle équipe du SYNPICS", a-t-il conclu.