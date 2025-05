Lamine Camara illumine Monaco : élu joueur du mois d'avril

Le jeune milieu de terrain sénégalais Lamine Camara continue de briller sur les pelouses de Ligue 1 française. Étincelant sous les couleurs de l'AS Monaco, le talent formé à Génération Foot a été élu joueur du mois d'avril par les supporters su club princier.



À seulement 20 ans, Camara impressionne par sa maturité, sa vision de jeu et sa capacité à faire la différence dans l'entrejeu. En avril, il s'est illustré par plusieurs prestations de haut niveau, marquées par sa justesse technique, son volume de jeu et une passe décisive mémorable face à Rennes.



Cette distinction récompense non seulement ses performances individuelles, mais confirme également sa montée en puissance dans l'effectif monégasque. Arrivé en provenance du FC Metz, Camara s'impose comme l'un des éléments du dispositif de l'entraîneur Adi Hütter.



Un bel hommage pour un joueur dont l'avenir semble promis à une carrière au sommet. Le Sénégal peut réjouir de voir éclore un nouveau joyau sur les scènes européennes.