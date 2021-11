Cambriolage de l’entreprise chinoise CRBC: 9 individus placés en garde à vue, les personnes âgées libérées

L’affaire du cambriolage des bureaux de la compagnie chinoise CRBC (China Road and Bridge Corporation) en charge de l’entretien et de la gestion de l’autoroute AIBD-Mbour, suit son cours. Neuf (9) individus faisant partie des hommes arrêtés lundi matin au village de Houkoumana, dans la commune de Sindia , ont été placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d’être liés à l’attaque qui a occasionné 3 blessés.La Rfm qui donne l’information renseigne que les personnes âgées, cueillies dans leur domicile, ont été libérées.Pour rappel, dans la nuit du dimanche 14 à lundi 15 novembre, des malfaiteurs armés se sont attaqués aux bureaux de la compagnie chinoise CRBC à Mbour. Ils ont emporté des sacs remplis d’argents et ont blessés trois personnes avant de prendre la fuite.