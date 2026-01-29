Sénégal : «le gouvernement a montré la limite extrême de son incompétence à gérer le pays» (Oumar Sarr)

Récemment promu coordonnateur du Front pour la défense (FDR, opposition), l’ancien ministre Oumar Sarr a critiqué la gouvernance politique du Sénégal. Dans un entretien accordé au quotidien L’Observateur, dans la publication de ce jeudi, il a estimé que le gouvernement actuel, en place depuis avril 2024, «a montré la limite extrême de son incompétence à gérer le pays», alors qu’il évoquait le sujet sur la campagne arachidière 2025-2026.



Tout en dénonçant «des promesses non tenues» et des «propositions contradictoires proposées aux populations», il a martelé qu’il n’a «jamais vu un tel échec» en matière de politique agricole, avant d’assurer que «les choses vont de mal en pis» sous le règne de Diomaye Faye.



Oumar Sarr est aussi revenu sur la récente demande de réouverture judicaire du dossier Mame Bbaye Niang, dans lequel Ousmane Sonko a été condamné pour diffamation. Pour lui, cette initiative qui émane du ministère de la justice à la demande d’Ousmane Sonko est «éthiquement inacceptable» et représente «un conflit d’intérêt majeur». Il estime même que «le minimum pour un Premier ministre aurait été d’abord de démissionner avant que le gouvernement ne prenne une décision judiciaire le concernant».



Oumar Sarr, ancien ministre sous Abdoulaye Wade et Macky Sall, estime enfin que tout ce qui se passe au Sénégal actuellement est « inacceptable et répugnant pour la République», avec surtout une «volonté manifeste de d’asservissement de la justice» et des libertés publiques.