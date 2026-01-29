DER/FJ: Dr Aida Mbodj dévoile les chiffres de son bilan 2024/2025

Dans le cadre de sa stratégie de communication, Dr Aida Mbodj, déléguée générale de la Délégation Générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER) a invité, ce mercredi 28 janvier 2026, les journalistes autour d’un déjeuner à son siège. Cette rencontre avait pour but de présenter à la presse le bilan des activités menées en 2024/2025 ainsi que les orientations et perspectives pour l’année 2026.



La presse, un partenaire stratégique



«La presse est un partenaire stratégique. Le développement de l’entreprenariat libre entre les jeunes ne peut se faire que si une information est juste, accessible et connue. C’est pourquoi, la DER restera ouverte à toute sollicitation de la presse, dans un esprit de transparence, de dialogue permanent et de revalorisation », a déclaré Dr Aida Mbodj, lors de son discours à l’endroit des journalistes, exprimant sa volonté de renforcer son partenariat avec les médias.



Bilan 2024/2025 de la DER/FJ



Selon elle, sous sa direction, la DER a fait un bilan remarquable. Pour l'année 2024/2025, la structure a accordé des fonds à 48 202 individus, dont 81% étaient des femmes, pour un montant total de 38,56 milliards de FCFA, et a attribué 85 641 prêts. Ces financements ont été répartis comme suit : pour les services, la DER a attribué un financement de 16,07 milliards à 33 179 bénéficiaires ; dans le domaine de l'agriculture, 7,71 milliards ont été alloués à 4 317 bénéficiaires ; pour l'élevage, 3 456 personnes ont bénéficié d’un financement de 4,67 milliards ; dans le secteur de l'artisanat, 3 milliards ont été octroyé à 2 361 individus ; pour la pêche, c'est un montant de 2,58 milliards qui a été distribué à 1 852 bénéficiaires et 1 852 personnes qui dans les autres secteurs ont pu bénéficier d’un financement de 2, 58 milliards de FCFA.



Appui non financier de la DER/FJ



En plus du financement, la DER/FJ a mis en place un dispositif structuré d’appui non financier ayant pour but de consolider les compétences des bénéficiaires, d'accélérer la formalisation et de garantir la durabilité des projets qu'elle soutient. Ainsi, elle a formé 24 183 individus, dont 13 784 dans le cadre du programme « Be Yes », et 17 095 entreprises ont été immatriculées.

Sur le terrain, la DER a démontré son efficacité en organisant plus de 80 évènements à travers tout le pays. Elle a également pris part à plus de 40 foires, salons, forums et rencontres à l'échelle nationale et internationale. Elle a organisé plus de 100 rencontres et visites avec des partenaires techniques, financiers, institutionnels ainsi que des figures publiques.



Orientation stratégique générale de la DER/FJ en 2026

Par ailleurs, selon la DER/FJ, en 2026, ses perspectives vont s’inscrire dans les priorités nationales définies par le gouvernement du Sénégal notamment dans son agenda national de transformation, la Stratégie Nationale de Développement (SND), le Plan de Redressement Economique du Sénégal (PRES), la Lettre de Politique Sectorielle (LPS), s’alignant avec le Plan stratégique de Développement de la DER/FJ (2025/2029).

Le PDS repose sur six (06) axes stratégiques, définis autour de l’objectif général qui sont le financement de l’autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes, le financement des TPME et structuration des chaines de valeur prioritaires, le renforcement du cadre d’intervention de la DER/FJ et le renforcement de la performance des entreprises par une offre d’accompagnement non financier.

Ces orientations visent à accélérer la transformation structurelle de l'économie, soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, et renforcer la souveraineté économique, conformément à la nouvelle feuille de route gouvernementale axée sur la performance et l'impact.



Inauguration officielle de la studio DER Tv

A cette occasion, Dr Aida Mbodj a procédé à l’inauguration officielle du studio d'enregistrement de la DER Tv. C'est une plateforme digitale dédiée à l'entrepreneuriat au Sénégal qui vise à renforcer la communication autour des projets de la DER/FJ et offrir un espace de pédagogie et de témoignages pour les bénéficiaires.



Depuis sa création en 2018, la DER/FJ a accordé des financements d’une valeur de 202,16 milliards de FCFA.

