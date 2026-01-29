Puissance militaire en 2026 : le Sénégal 4e dans l’Uemoa et 29e en Afrique (Classement de Global Firepower)

Dans le domaine des puissances militaires, le Sénégal occupe la 29e place en Afrique et la 4e place dans l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), selon un classement du site américain spécialisé Global Firepower (GFP), parcouru par Les Echos.



Dans l’espace Uemoa, le Sénégal est devancé par le Nigéria (1er), le Mali (2eme) et la Côte d’Ivoire (3ème). Au niveau mondial, par contre, sur un total de 145 pays évalués, le Sénégal occupe la 129e place. Les Etats-Unis confirment leur domination en occupant la première place, suivis de la Russie et de la Chine.



Le classement se concentre exclusivement sur les capacités de guerre conventionnelle, excluant l’arme nucléaire et ne pénalisant pas les pays dépourvus de littéral pour l’absence de force navale