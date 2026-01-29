Demande d’asile au mondial 2026 : le Canada met en garde le 12e "Gaïndé", les supporters sénégalais

Si les hommes de Pape Thiaw ont déjà leur ticket pour le Mondial 2026 (USA, Canada et Mexique), pour les amateurs et supporters de football, la qualification se joue actuellement dans les bureaux de l'immigration. Au Canada, le service d’Immigration (IRCC) examine de près les demandes de visa des amateurs de football qui prévoient d'assister à la Coupe du monde, “afin d'empêcher les personnes d'entrer au pays dans le but de demander l'asile”, selon Aztec.az, qui a reprit the Globe and Mail. «Venir pour le football n’est pas un laissez-passer pour obtenir le statut de réfugié », préviennent les autorités canadiennes. Même munis d'un billet de match en bonne et due forme, les amateurs ou supporters en provenance du Sénégal s'exposent à des refoulements systématiques aux postes frontières s'ils ne parviennent pas à prouver des attaches solides au pays garantissant leur retour à Dakar après la compétition.



Le Canada, les États-Unis et le Mexique co-organisent cet événement, sous l'égide de la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial. Treize matchs de la Coupe du monde se dérouleront à Toronto et Vancouver en juin et juillet de cette année. Parmi les équipes nationales qui y joueront , outre le Canada, figurent le Sénégal, le Ghana, le Panama, l'Égypte la Côte d'Ivoire etc. le service de l’immigration conseille aux personnes souhaitant assister à la Coupe du monde au Canada de faire une “demande de visa de visiteur au plus tôt et de se méfier des fraudes à l'immigration commises par des agents sans scrupules promettant l'entrée au pays grâce à de faux documents”.



Alors que le Sénégal doit affronter la France dans un duel épique au MetLife Stadium (New York/New Jersey), les supporters pourraient bien ne jamais voir la pelouse, en raison des décrets migratoires de l'administration Trump. Il faut rappeler que les visas touristiques sont actuellement interdits ou extrêmement restreints pour les ressortissants sénégalais souhaitant se rendre aux États-Unis. Si les joueurs et le staff bénéficient de dérogations de la FIFA, les supporters et amateurs , eux, se retrouvent “hors-jeu”. Les organisations de défense des droits humains, comme Human Rights Watch, dénoncent déjà “un ciblage” qui pourrait gâcher la fête.