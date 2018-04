Cameroun: De nouveaux préfets et sous-préfets nommés dans la partie anglophone

Le président Biya a nommé ce vendredi, deux nouveaux préfets et des sous-préfets, dans la région du Sud-ouest, secouée par la crise anglophone.



Etta Mbokaya Ashu, précédemment préfet du Ndian a été nommé à la tête du département du Lebialem en remplacement d’Ungitoh Zachary Chekoh admis à la retraite.



Dans le Ndian, Etta Mbokaya Ashu, est remplacé par Nwafua Lawrence Forwang, ex-secrétaire dans les services du gouverneur dans le Sud-ouest.



Des sous-préfets sont également nommés a la tete des arrondissements d’Alou, de Fontem et de Kumba 3eme.



Ces nominations interviennent dans un contexte politique, marqué par les revendications sociopolitiques, dans le cadre de la crise anglophone.



Les régions du Sud-ouest et du Nord-ouest, sont secouées par des violences entre groupuscules séparatistes armés et forces de défense et de sécurité.



48 heures avant, Paul Atanga Nji, le nouveau ministre de l’administration (Minat), a interdit la vente d’armes et de munitions, dans 6 des 10 régions du pays.



Le Minat, a interdit la vente d’armes et de munitions dans les régions de l'Adamaoua, du Centre, du Littoral, de l'Ouest, du Nord-ouest et du Sud-ouest.



Le Minat fait savoir « qu’à ce jour, le nombre d’armes à feu en circulation, est largement supérieur à celui des autorisations dûment accordées par les autorités compétentes.»



Les autorités ont indiqué que les armureries des 6 régions devront être fermées et un inventaire des armes qui s’y trouvent, sera dressé.



Les groupuscules séparatistes qui réclament l’indépendance du Nord-ouest et du Sud-ouest, sont soupçonnés de s’alimenter en armes, dans ces armureries.



Les violences des séparatistes dans les deux régions de la partie anglophone, ont causé la mort de 30 membres des forces de l’ordre et de défense, selon un décompte KOACI.



Plusieurs dizaines de séparatistes sont régulièrement « neutralisés » dans les combats armées.



Selon le Hcr, les violences dans ces deux régions ont déjà fait au moins 20 mille déplacés.