Coupe du Roi : le Real Madrid s’impose péniblement contre une D3 grâce à Mbappé

Le Real Madrid verra les 1/8es de Coupe du Roi. Confrontés à la modeste équipe de Talavera, pensionnaire de troisième division, les Madrilènes se sont imposés 3-1, non sans quelques sueurs froides. Kylian Mbappé, titulaire surprise dans cette rencontre aux enjeux pauvres, avait d’abord transformé son penalty (41e, 0-1).
Le deuxième but madrilène était un contre son camp de Farrando juste avant la pause (45+1e, 0-2), tandis qu’Arroyo sonnait la révolte dans une fin de match qui s’annonçait agitée (80e, 1-2).
Mbappé s’offrait un doublé sur un service de Tchouameni et grâce à une faute de main du portier adverse (88e, 1-3), puis Di Renzo réduisait l’écart pour les pensionnaires de troisième division, loin d’être ridicules (90+1e, 2-3).
Dans l’autre rencontre du soir, le Séville FC a, lui, été éliminé par Alavés sur un but de Carlos Vincente sur penalty (79e, 1-0).
