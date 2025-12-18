Présidentielle en Guinée-Bissau : Fernando Dias «regrette» la position de la CEDEAO sur la publication des résultats

La direction de campagne de l’opposant bissau-guinéen, Fernando Dias Da Costa, « regrette » que la Communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) « n’aient pas commenté » et « pris position » pour la publication des résultats de l’élection présidentielle du 23 novembre 2025, qui « attestent clairement la victoire » de l’opposant.



Dans une déclaration, tout en appelant le «peuple guinéen à rester mobilisé et à attendre attentivement de nouvelles instructions », Fernando Dias s’est félicité néanmoins de l’exigence de la CEDEAO pour le « rétablissement immédiat de l’ordre constitutionnel », après une « transition de courte durée ».



Il a également « exhorté les forces armées républicaines à respecter les décisions de la CEDEAO et du CPLP, afin de renoncer au pouvoir politique », avant de se réjouir de l’envoi du Comité des chefs d'état-major des forces armées de la CEDEAO ainsi que la mission de bons offices du CPLP afin de faciliter le dialogue entre les acteurs politiques et militaires.



L’opposant s’est enfin satisfait de la demande de la CEDEAO concernant « la libération immédiate des personnes détenues à la suite du coup d'État et la protection de tous les dirigeants politiques menacés, par l'intermédiaire de la mission militaire » de l’Institution dans le pays.