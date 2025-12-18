Elections locales 2026 : Tahirou Sarr «préconise le report» du scrutin pour la «stabilisation» du pays

Député et président du parti Jël Linu moom/Les Nationalistes, Tahirou Sarr a préconisé le «report» des élections locales de 2026, dans l’objectif de «concentrer toutes les énergies et toutes les ressources sur la stabilisation et le redressement national du pays. »



Selon le parlementaire, face à la crise financière, cette proposition s’explique par le fait qu’en l’espace de quatre (04) ans, «le Sénégal a enchaîné quatre élections, qui ont englouti des milliards F CFA, alors que le peuple est épuisé, le pouvoir d’achat est en berne et que beaucoup peine à joindre les deux bouts».





Dans une interview accordée à « L’Observateur », l’homme d’affaires a aussi déploré qu’au «lieu de se concentrer sur l’essentiel», dans un contexte où le Sénégal a besoin «de clarté, d’autorité et de cohérence», le parti au pouvoir est focalisé sur des coalitions pour «préparer» les élections locales.



«La priorité du moment ne devrait pas être le calcul électoral ou les préparatifs déguisés de futures présidentielles», a souligné Tahirou Sarr, alors que les deux tours des élections locales sont prévus en mars 2026.