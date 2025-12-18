Dossier Doro Gaye : aucune date fixée pour l’audience d’extradition à Paris

Alors que la presse sénégalaise annonçait une décision imminente de la justice française, la procédure d’extradition visant l’homme d’affaires Doro Gaye connaît un nouveau temps mort. Dans son édition du 4 décembre, Libération indiquait que la Cour d’appel de Paris devait se prononcer, « sauf report », le 17 décembre sur la demande introduite par les autorités judiciaires sénégalaises. Une échéance qui n’a finalement pas été respectée.





Selon Les Échos, aucune décision n’a été rendue à la date annoncée. Les avocats de Doro Gaye attendent toujours qu’une nouvelle date d’audience leur soit officiellement notifiée par la juridiction française. À ce stade, aucune convocation n’aurait été transmise à la défense.





Pour rappel, la justice française, saisie de la demande d’extradition, avait requis de l’État du Sénégal des compléments d’information, notamment des garanties relatives au respect d’un procès équitable ainsi que des assurances sur la prise en charge de l’état de santé du mis en cause en cas de détention. Un délai avait été fixé au 10 décembre pour la transmission de ces éléments.





D’après les informations rapportées, les autorités sénégalaises n’ont pas attendu l’échéance pour répondre. Dès le 2 décembre, l’ensemble des pièces demandées aurait été transmis à la Cour d’appel de Paris. Malgré cela, la procédure semble aujourd’hui suspendue à la fixation d’une nouvelle audience, laissant en suspens le sort judiciaire de Doro Gaye en France.