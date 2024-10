Cameroun : réconciliation annoncée entre Samuel Eto’o et le ministre des Sports

Après plusieurs mois de coexistence conflictuelle entre deux staffs distincts, un staff unique pour diriger les « Lions » Indomptables a enfin été nommé consensuellement par la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) et le ministère des Sports (Minsep).



La proximité notable entre Samuel Eto’o et le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, dimanche, en marge de la finale de la coupe du Cameroun au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, n’était donc pas factice. Les deux hommes se sont bel et bien réconciliés après plus de cinq mois de bras de fer et de coups bas en mondovision où chaque partie a voulu imposer un staff nommé par ses soins.



Et ce, dans le seul et unique but de remporter la mainmise sur la gestion de l’équipe nationale. Deux jours après avoir été ovationnés par tout le Cameroun, l’ancien buteur et le politique ont concrétisé leur réconciliation avec la désignation d’un staff unique après concertations.



« En vue de ramener la sérénité souhaitée par l'ensemble du peuple camerounais autour de l'équipe nationale de football “Les Lions Indomptables“ et conformément aux Très Hautes Instructions du PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, SON EXCELLENCE PAUL BIYA, le Ministère des Sports et de l'Education Physique et la Fédération Camerounaise de Football ont mené une série de concertations », indique un communiqué en date du mardi 1er octobre, cosigné par les deux dirigeants dont Afrikfoot détient une copie.



« Lesdites concertations, qui se sont déroulées dans une atmosphère cordiale et constructive, animées par le désir des deux parties de préserver l'intérêt supérieur de la Nation, ont abouti à un réaménagement du staff technique, administratif et médical des Lions Indomptables », poursuit la note.



Eto’o conserve la majorité, plusieurs ex-nommés du Minsep à la trappe



Cette fois, plus de cacophonie. Le sélectionneur Marc Brys est maintenu avec ses assistants Joachim Mununga et Giannis Xilouris. Eto’o conserve la plupart de ses hommes, notamment Martin Ndtoungou Mpile et David Pagou comme adjoints, Thierry Ndoh et Patrick Fotso respectivement Team Press et médecin de l’équipe. François Omam Biyick et Ashu Bessong sont affectés au poste de superviseurs analystes. Carlos Kameni et Alioum Boukar seront conjointement en charge de l’entraînement des gardiens. Christophe Maouvrier, apointé depuis la première heure par le Minsep, conserve la préparation physique.



Quant à l’épineux poste de coordonnateur des sélections nationales, la poire a été coupée en deux. Ni Benjamin Banlock désigné par le Minsep, ni Benoît Angbwa nommé par Eto’o, ne sont plébiscités, mais plutôt l'ancien international Timothée Atouba, qui sera assisté de Serge Pensy. Les deux prémentionnés passent donc à la trappe, tout comme Dany Nounkeu, Germain Essengue, William Ngatchou, tous initialement appointés par le Minsep.



Alors que Marc Brys a dû improviser un staff mixte lors des deux précédents regroupements, le sélectionneur devrait cette fois disposer d’un encadrement complet pour la double confrontation avec le Kenya, les 11 et 14 octobre prochains, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2025.