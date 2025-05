Play-offs NBA : Haliburton punit Cleveland, les Warriors gagnent mais Curry sort blessé

Un dernier tir monumental de Tyrese Haliburton a permis à Indiana de renverser Cleveland pour mener 2-0 et Golden State a réussi à s'imposer dans le Minnesota malgré une blessure de Stephen Curry pour mener 1-0 au 2e tour des play-offs NBA mardi.



Haliburton bourreau de Cleveland



Le meneur Tyrese Haliburton a réussi un incroyable tir à trois points à une seconde de la sirène pour un hold-up des Indiana Pacers sur le parquet de Cleveland 120-119.



A la surprise générale, Indiana a ainsi gagné les deux premiers matchs à l'extérieur face à la meilleure équipe de la saison régulière à l'Est, avant de recevoir le match 3 vendredi, Cleveland se retrouvant à l'inverse sous une intense pression dans cette série au meilleur des sept rencontres.



Cleveland a pourtant largement dominé la rencontre, mené de 20 points dans le 3e quart-temps, avant de rater complètement sa fin de match, à l'image d'une remise en jeu manquée par Max Strus, qui avait donné 7 points d'avance aux Cavs avant la dernière minute, dans les 30 dernières secondes.



Sans Darius Garland (orteil), Evan Mobley (cheville) et De'Andre Hunter (pouce), Cleveland a pourtant pu compter sur un excellent Donovan Mitchell (48 points, 9 passes), auteur d'un "poster dunk" magnifique sur Pascal Siakam en première période.



Mais les Pacers, qui n'avaient pas mené depuis le premier quart-temps, ont vu Tyrese Haliburton (19 points, 9 rebonds) s'emparer du rebond après avoir lui-même raté un lancer, s'éloigner du cercle pour un tir exceptionnel à trois points après une feinte qui a fait mouche à une seconde de la sirène.



"Cleveland nous a fait mal en menant un rythme infernal tôt dans la partie, on a eu du mal à bien remonter la balle dans l'autre camp, et à marquer", a reconnu le coach des Pacers Rick Carlisle.



"On a été menés toute la partie. Mais dans le 4e quart-temps on a tenu le choc. On a été dans cette position de nombreuses fois cette saison. Nos joueurs se font confiance, ils savent continuer à développer notre jeu."



L'entraîneur de Cleveland Kenny Atkinson, élu coach de l'année lundi, a reconnu que son équipe avait "manqué de jus" en fin de match.



"On a été meilleurs la majorité de la partie. Mais à chaque possession ils ont augmenté leur dureté. Avec la fatigue sont venues de mauvais choix, ça a fait partie de notre effondrement."



Golden State gagne mais s'inquiète pour Curry



Seulement deux jours après leur 7e match contre Houston, les Golden State Warriors ont réussi à s'imposer sur le parquet des Minnesota Timberwolves 99 à 88.



De façon inédite, les quatre équipes qui ont joué à l'extérieur, et étaient donc moins bien classées lors de la saison régulière, ont remporté le premier match du 2e tour des play-offs.



Déjà bouillant dimanche, Buddy Hield a continué sur sa lancée mardi pour les Warriors avec 24 points à 5 sur 8 de loin et 8 rebonds, se montrant surtout après la pause (22 points).



Il a ainsi su faire oublier la sortie sur blessure du totem de Golden State Stephen Curry lors du 2e quart-temps, touché aux ischio-jambiers de la jambe gauche sur un mouvement défensif, avant que les Warriors ne fassent l'écart de façon durable.



Les Timberwolves d'Anthony Edwards (23 points, 14 rebonds) ont été catastrophiques notamment de loin (5 sur 29 à 17,2%) et recevront à nouveau le match 2 de la série jeudi.



Le pivot français Rudy Gobert a compilé 9 points, 11 rebonds et 3 contres.





