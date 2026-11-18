Cinq pensionnaires du Camp pénal de Liberté VI, élèves et étudiants, ont pris part, le 17 novembre 2026, à la quatrième édition de la « Dictée pour Tous », organisée par le Centre culturel régional Blaise Senghor.



Selon l’administration pénitentiaire, cette participation met en lumière les efforts déployés pour promouvoir l’éducation en milieu carcéral. À travers cette activité, les pensionnaires ont pu montrer leur intérêt pour l’apprentissage et les activités intellectuelles, malgré leur situation de privation de liberté.



L’initiative s’inscrit dans la volonté du Directeur général de l’Administration pénitentiaire de faire de l’éducation un outil de préparation à la réinsertion sociale des détenus.



Au-delà de son rôle dans l’acquisition de connaissances, l’éducation contribue au développement personnel, au renforcement de la confiance en soi et à la préparation du retour à la vie en société.