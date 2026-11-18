Les projecteurs des JOJ Dakar 2026 ont également mis en lumière des talents méconnus du grand public. Parmi eux, Coach Pathé, qui avait assuré la coordination de la chorégraphie des lutteurs lors de la cérémonie d’ouverture, le 31 octobre 2026, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Dans l’ombre de cette grande célébration, le jeune chorégraphe avait dirigé les mouvements de plusieurs figures emblématiques de la lutte sénégalaise, notamment Modou Lô, Sa Thiès, Eumeu Sène et Franc. Une prestation qui avait mêlé sport, culture et spectacle.



Âgé d’une trentaine d’années, Coach Pathé évoluait depuis plusieurs années dans l’univers du sport et de la culture. Passionné par ces deux domaines, il avait mis son savoir-faire au service de cet événement international.



Sa participation à la cérémonie d’ouverture des JOJ lui avait ainsi permis de sortir de l’anonymat et de faire découvrir son talent au grand public. Un travail discret qui avait contribué à la mise en scène de l’une des séquences marquantes de cette cérémonie.