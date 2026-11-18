Vent de tempête à l'Assemblée : entre rejet et exclusions, où va le Pastef ?

Alors que l'Assemblée nationale traverse une zone de fortes turbulences marquée par un rejet décisif, la tension monte d'un cran sur l'échiquier politique. Entre épreuve de force institutionnelle et secousses internes au sein du Pastef avec l'exclusion de figures clés comme Diomaye et ses alliés, décryptage d'un tournant majeur qui redéfinit les équilibres du pouvoir.

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