La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale a examiné, le samedi 7 novembre 2026 à Dakar, les considérations générales du Projet de loi de finances initiale (PLFI) pour l’année 2027, lors d'une séance présidée par Alphonse Mané Sambou en présence de quatre membres du Gouvernement, dont le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba. Ce texte prévoyait des recettes de 5 653,9 milliards de FCFA contre des dépenses de 7 005,6 milliards de FCFA, dégageant un déficit de 1 351,7 milliards de FCFA, soit 4,7 % du PIB.



Le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan a défendu un « budget de responsabilité, de rigueur et de redressement des finances publiques » destiné à réduire le déficit par rapport aux 7,6 % envisagés dans le projet rectificatif de 2026 rejeté. Cheikh Diba a souligné la conclusion d'un accord technique avec le FMI le 1er septembre 2026 pour un programme triennal de 1 243 milliards de FCFA, tout en annonçant le doublement des bourses de sécurité familiale à 140 milliards de FCFA ainsi qu'une enveloppe de 480 milliards de FCFA pour apurer la dette due au secteur privé.



Face aux critiques sur les références au texte de 2026 rejeté, il a soutenu que « les comparaisons avec les documents budgétaires ne remettaient pas en cause la validité du projet de loi de finances initiale pour 2027 » et que des errata avaient corrigé les mentions résiduelles.



Les travaux ont toutefois révélé de vives divergences au sein de la Commission, plusieurs députés ayant pointé un manque de sincérité budgétaire et des discordances chiffrées entre les annexes. Les parlementaires ont relevé plus de 120 références au texte rectificatif invalidé, dénonçant « une tare congénitale au PLFI 2027 », ainsi qu'un écart entre le taux de croissance de 2,4 % inscrit dans les documents et celui de 1,5 % annoncé à l'oral.



Ils ont également exigé l'harmonisation des données, la communication des rapports d'exécution budgétaire de 2026 et des éclaircissements sur la soutenabilité de la dette, le financement des subventions énergétiques et l'impact de la baisse des crédits d'investissement sur la croissance.