Campagne agricole 2024-2025 : Mabouba Diagne taille une part belle aux femmes

Les femmes agricultrices vont certainement applaudir des deux mains la décision du ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de et de l'élevage. Suite à la circulaire fixant les prix de cession des engrais minéraux, le ministre Mabouba Diagne ordonne la mise en application de celle relative à la réduction des inégalités de genre dans les activités agricoles en vue d'autonomiser les femmes.



Dans la circulaire immatriculée sous le numéro 0989, on peut lire ce qui suit : " pour les besoins de la campagne agricole 2024-2025 et dans le cadre du suivi de l'application de la circulaire 0989, relative à la réduction des inégalités de genre dans les activités agricoles en vue d'autonomiser les femmes, je vous demande d'allouer aux femmes au moins : 15% des aménagements à partir des eaux de surface; 20% des aménagements à partir des eaux souterraines; 20% des semences d'arachide; 20% des semences de riz; 15% des tracteurs; 20% du matériel de culture attelée et 40% du financement.