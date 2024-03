Campagne de BBY : Macky Sall remet Amadou Ba sur l'étrier

Le candidat de BBY avait un moment écourté son périple de campagne électorale pour rappliquer à toute hâte Dakar sur ordre de Macky Sall. C’était lors de l’étape de Louga. Ce voyage éclair avait même suscité des commentaires. Déjà, certains y étaient allés très loi. Puisque des indiscrétions fuitées du palais disaient que le Président Sall avait convoqué son candidat pour lui signifié son désaveu. Et même d’autres sont allés beaucoup plus loin pour dire que Macky Sall et l’aile dure de l’APR ont changé de cavalier, en portant leur choix sur la personne de Mouhamed Boun Dionne, candidat de la coalition Dionne Président. De plus, l’on a évoqué aussi le refus de la coalition d’attribuer à Amadou Ba les fonds de campagnes nécessaires pour son bon déroulement.



Mais force est de constater que les morceaux semblent recollés au sein la mouvance présidentielle. Car après cette sortie d’audience, informent des sources au palais, Amadou Ba avait affiché un sourire radieux qui en disait beaucoup sur le nouvel état d’esprit du candidat de la coalition BBY.



A l’issu de cette entrevue, le président d’après les informations a non seulement renouvelé sa confiance à son candidat mieux il a appelé tout le monde à descendre sur le terrain pour battre campagne. Et lui, également en a fait promesse. Ceci a réellement ragaillardi le candidat Amadou Ba. Et hier, il était plein d’entrain à l’étape de Saint-Louis.