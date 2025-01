Campagne de commercialisation de l'arachide à Kolda : le Directeur général de la Sonacos satisfait du déroulement

Lors d'une visite à la station décentralisée de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) à Kolda hier jeudi, El Hadji Ndane Diagne, Directeur général de l'entreprise, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de la campagne de collecte de l’arachide dans la région du Fouladou, dans le sud du pays.



« Nous sommes venus à Kolda au niveau du centre intérimaire de la Sonacos et nous avons trouvé une situation très satisfaisante avec une bonne cadence », a indiqué M. Diagne, à l'APS. Il a également souligné que les opérations de collecte se déroulaient à un rythme optimal et que la coordination entre les différents acteurs de la filière semblait bien établie.



Concernant les objectifs de collecte, le Directeur général a précisé que la Sonacos vise une récolte comprise entre 35 000 et 50 000 tonnes pour la région de Kolda à la fin de la campagne. Il a également expliqué que la filière arachidière est bien organisée grâce à un réseau de points de collecte distribués par le Comité national interprofessionnel de l’arachide (CNIA) aux opérateurs locaux. Ces derniers se chargent d’acheminer les graines vers la Sonacos, où elles sont achetées "carreau-usine".



Sur le plan de l'emploi, M. Diagne a fait savoir que la campagne de collecte avait déjà généré 200 emplois dans la région. Toutefois, l'objectif est de porter ce nombre à 5000 d'ici la fin de la saison. « Nous sommes dans une activité saisonnière avec ses hauts et bas, mais notre ambition est de créer des opportunités d'emplois pour la région », a-t-il ajouté.



Ainsi, la Sonacos semble bien positionnée pour atteindre ses objectifs de collecte tout en contribuant au développement économique local, en particulier en termes d’emplois, grâce à la campagne en cours.