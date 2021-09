Campagne de vaccination contre la Covid-19 : les personnes âgées et les jeunes ne parlent pas le même langage

Le Sénégal est en plein pied dans la lutte contre le coronavirus. Après avoir réceptionné 200.000 doses de la firme chinoise, Sinopharm, mercredi, en présence du Chef de l’Etat, le pays va démarrer sa campagne de vaccination contre la covid-19 demain, mardi 23 février 2021. Les premières doses seront destinées aux personnels de santé, et aux personnes vivant avec des comorbidités soit environ 3 % des 16 millions de Sénégalais. Ils seront suivis par les personnes atteintes de maladies chroniques (3 % de la population) et les plus de 60 ans sans comorbidité (17 %).



Dans un micro-trottoir réalisé par une équipe de Pressafrik sur la campagne de vaccination, les avis sont partagés. Interrogées, les personnes âgées disent être prêtes à recevoir les vaccins, en raison de leur vulnérabilité. Par contre, les jeunes, plus sceptiques, « préfèrent d’abord voir le Président Macky Sall se faire vacciner ». Reportage !



Ndeye Fatou Touré

