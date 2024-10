Campagne des législatives : les Imams et Oulémas lancent un appel au calme aux différents leaders

L'enjeu des prochaines législatives au Sénégal est de taille, avec 41 listes en compétition pour la conquête du Parlement. La campagne électorale, qui vient à peine de débuter, est déjà marquée par des violences, notamment l'incendie et le saccage du siège de Takhawu Sénégal, qui sert également de quartier général à la coalition Samm Sa Kddu.



Constatant cette situation, l'Association nationale des Imams et Oulémas du Sénégal a lancé un appel au calme. Dans une lettre datée du 28 octobre, elle invite les hommes politiques à modérer leurs ardeurs en cette période de campagne.

Forte d'une expérience de près de trois décennies (mise sur pied en 1996), l'Association a toujours joué un rôle de médiateur pour apaiser les tensions. "Nous, Imams et Oulémas, en tant qu'éducateurs et modérateurs de la société, lançons un appel aux Sénégalais pour une campagne électorale et un scrutin pacifique", ont appelé ses membres. "Cette échéance sera un test de notre engagement civique, de notre maturité politique et de notre esprit démocratique, ainsi qu'un défi à notre unité nationale et à notre amour de la paix", ont-ils ajouté.



Les Imams et Oulémas, se définissant comme des citoyens soucieux de l'intérêt supérieur de la nation, ont réitéré leur appel à tous les Sénégalais pour "une campagne électorale démocratique, digne et pacifique". "Cet appel s'inscrit dans le souhait de servir notre nation avec droiture, en cherchant la paix dans la vérité, la justice dans la dignité, pour une union des cœurs et une concorde nationale", a souligné l'Association.



À cet égard, les Imams et Oulémas ont formulé plusieurs demandes aux autorités et aux citoyens : "aux autorités, de ne pas laisser s'installer le laxisme et le désordre, et d'assurer l'ordre, la paix, le respect des lois et du bien commun. À tous les citoyens, de se préparer à exercer leur devoir civique avec une conscience éclairée, guidée par l'intérêt du pays. Seule une campagne électorale respectueuse des convenances et une élection libre et transparente peuvent garantir la paix et l'honneur de notre peuple, tout en préservant notre unité".



Ils appellent également les candidats et les responsables politiques à respecter les règles du jeu démocratique et l'éthique, en se montrant dignes et respectueux des citoyens, ainsi que de la réputation et de l'honneur de la nation. Aux leaders d'opinion, aux médias, ils demandent de mesurer leur pouvoir et leur responsabilité d'informer et d'éduquer, en évitant d'attiser les passions et en œuvrant pour la paix.