Campagne électorale : Amadou Ba bénéficie enfin du soutien des responsables de BBY

Le candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) peut désormais compter sur ses frères de parti dans cette campagne pour la présidentielle. En ce cinquième jour de campagne, Amadou Ba a vu son cortège gagner en popularité. Les raisons, certains leaders de l'Alliance pour la République (APR) et de BBY ont rejoint le candidat comme l’a ordonné Macky Sall.



A Richard Toll, le maire, Amadou Mame Diop se dit prêt à mouiller le maillot pour porter Amadou Ba à la tête du pays le 24 mars.



Les onze maires des communes du département lui ont fait adhésion et se sont engagés à l’élire au premier tour. Leur porte-parole du jour, Amadou Mame Diop, renseigne qu’Amadou Ba, candidat désigné par Macky Sall, est le seul et l’unique candidat de la coalition majoritaire.

« Nous n’avons jamais perdu à Richard Toll. Le jour du scrutin, le triomphe sera sans conteste pour ainsi amener Amadou Ba à la magistrature suprême », jure Mame Diop.

Il est noté dans le convoi de ce jour des véhicules de leaders et ou responsables politiques qui depuis l'entrée à Richard Toll accompagnent Amadou Ba sur toutes les étapes de son programme du jour.



Son hôte du jour prend la balle au rebond, affirmant au passage que la stratégie pour tirer le pays vers le haut est de développer l’agriculture et l’élevage. Deux des activités phares du département de Dagana.



Le Premier ministre, ajoute, par ailleurs que son quinquennat sera placé sous le signe de la jeunesse. « On travaille pour cette couche jeune qui nous accompagne. Cette jeunesse qui croit au Sénégal émergent. Cette jeunesse déterminée et consciente. On va améliorer, mais surtout consolider les acquis en créant, un million d’emplois. Richard Toll est une ville industrielle mais aussi agricole et commerciale dont il faudra renforcer les vocations » au profit de nos enfants.



Banque nationale pour les femmes et les jeunes



En quittant Saint-Louis, la caravane du candidat Amadou Ba a d’abord fait cap sur Ross Bethio ou le Premier ministre a fortement apprécié la mobilisation des populations locales, essentiellement composée d’agriculteurs et d’éleveurs. Deux activités susceptibles de permettre une souveraineté alimentaire à notre pays. Ross Bethio, bien arrosé par les confluents du fleuve Sénégal, dispose également de vaste terres fertiles et cultivables, mais surtout elle regorge de populations travailleuses, comme le rappelle d’ailleurs l'ancien PM.



Amadou Ba entend créer une grande banque dans le cadre du financement des jeunes et des femmes. Mieux qu’une ambition, ceci est une volonté affirmée par Amadou Ba : « Je m’engage à le faire trois mois après mon accession au pouvoir ».