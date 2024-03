Campagne électorale : BBY et coalition Diomaye président à couteaux tirés

Les piques continuent de plus belle entre les coalitions BBY et la coalition Diomaye président. Amadou Ba et ses ex-collègues des impôts et domaines se livrent une guerre sans merci. L’ancien Premier ministre de Macky Sall a sévèrement porté des critiques sur le projet de la coalition Diomaye président sur le concept d’une nouvelle monnaie. Amadou Ba taxait ce projet d’une utopie. Hier, à Tambacounda, le candidat de BBY a récidivé en ces termes, “à l’inexpérience, à l’incompétence, ils associent le manque de sérieux, (...). On ne joue pas avec le destin des gens d’un pays. On ne peut pas changer de programme en pleine campagne, cela montre qu’on est dans le tâtonnement”.



Poursuivant ses propos, Amadou Ba confie, “ ils ont même parlé de changement de capitale. Ils pensent que c’est aussi simple que ça. Ils commencent à devenir un danger pour le pays et c’est aux populations de régler ça, le dimanche 24 mars 2024, en votant pour la sérénité, en votant pour l’expérience, en votant pour la poursuite du Plan Sénégal émergent”.





Sonko et Diomaye, lors de leur premier face à face à la presse, n’ont pas été tendres avec leur ancien patron à la direction générale des impôts et domaines. “Les Sénégalais doivent se demander d'où viennent les milliards d'Amadou Ba. Moi, lui et Diomaye exerçons le même travail. Donc, d'où viennent ces milliards ?", s'était demandé Ousmane Sonko. Et le maire de Ziguinchor d’ajouter, "le plus grand danger qui guette le Sénégal aujourd'hui, c'est Amadou Ba et il ne compte que sur l'argent".



Hier, dans la partie sud du pays, notamment à Kolda, les deux coalitions ont dû s’éviter. Diomaye et Sonko ont plutôt fait cap sur Goudomp au lieu dans la capitale du Fouladou où devait se rendre Amadou Ba.