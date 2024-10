Campagne électorale : Me Aïssata Tall Sall pointe "l’incompétence, l’arrogance et l’impolitesse" du régime en place

Me Aïssata Tall Sall de la coalition Takku-Wallu n’a pas raté le pouvoir en place qu’il taxe d’incompétent. Pour l’ancienne ministre des Affaire étrangères, le Président Diomaye et son gouvernement ont atteint leurs limites.



« Nous ne voulons pas que ce pouvoir avec déjà les preuves qu’il nous a démontrées de son incompétence, de son arrogance, de son impolitesse et de son inélégance, continue tout seul comme en roue libre, à gérer ce pays », a déclaré l’avocate.



Elle estime que l’Assemblée nationale est l’outil nécessaire pour corriger ces dérives. « Voilà pour Takku-Wallu a été mise en place. Nous demandons au soir du 17 novembre que cette coalition puisse être à l’Assemblée nationale, massivement présente, pour se remettre encore une fois au service du Sénégal, parce que l’alpha et l’oméga de la coalition, c’est bien le développement de notre pays », a affirmé l’ancien ministre de Macky dans les colonnes du journal ''Les Echos''.



Particulièrement virulente à l’endroit du nouveau régime lors du temps d’antenne de la coalition Takku-wallu à la Rts, Me Aïssata Tall Sall a renforcé ses propos, affirmant : « Sept mois à peine que nouveau pouvoir s’est installé et chacun a pu constater les dégâts dans tous les domaines. Et le plus préoccupant pour nous est le domaine de la cohésion sociale, la paix et de la stabilité dans notre pays », a-t-elle conclu.