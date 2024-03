Campagne électorale : après son départ précipité, Tivaouane attend le retour d'Amadou Ba

En pleine campagne électorale, le candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), Amadou Ba a quitté Tivaouane, mardi, pour regagner Dakar. En effet, ce dernier a fait savoir qu’il devait se rendre quelque part pour une urgence sans indiquer nommément l’endroit. Mais seul sans son équipe de campagne et certains de ces gardes rapprochés. Il a fait l’annonce lors du meeting organisé en son honneur par le maire de Tivaouane Diop Sy.



Par ailleurs, des rumeurs ont fuité indiquant qu’une convocation en urgence de la part du Président Macky Sall était la raison de son départ précipité de la cité religieuse pour la capitale sénégalaise.

Approché par l’équipe de PressAfrik, sur place, Pascal Alihonou, chargé des relations avec la presse, a confirmé qu’ « effectivement, Amadou Ba se rend à Dakar pour rencontrer le président de la République. Il reviendra après l’audience. Du coup à cause de son absence, le programme initialement prévu pour ce mardi est reporté jusqu’à demain (mercredi). On va l’attendre ici à Tivaouane ».



À noter qu’après l’étape de Tivaouane, le convoi avec le candidat devait se rendre à Kébémer, ensuite Louga pour terminer chez Mansour Faye à Saint-Louis.



D’ailleurs, au moment où ces lignes sont écrites, Amadou Ba, qui devait normalement revenir mardi soir, n’est pas encore de retour, il est toujours à Dakar. Son équipe de campagne toujours à Tivaouane, dans l’attente sans aucune information de plus.