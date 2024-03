Campagne électorale : la Coalition Khalifa Président Dakar interrompt ses visites de proximité à cause d'un accident

Nous souhaitons informer le public et les médias de l'accident impliquant notre convoi survenu alors que nous étions en caravane dans la zone de Keur Massar - Malika Yeumbeul en vue de préparer activement les élections présidentielles au Sénégal prévues pour ce dimanche 24 Mars.



Le convoi de la Coalition Khalifa Président Dakar a eu un accident de la circulation ayant fait cinq blessés actuellement pris en charge à l'hôpital de Pikine. L'accident est survenu dans la zone de Keur Massar Malika Yeumbeul.



« Le convoi de la Coalition Khalifa Président Dakar a été impliqué dans un accident malheureux, entraînant cinq blessés qui sont actuellement pris en charge à l'hôpital de Pikine. Nous tenons à rassurer les militants que nous ne pourrons pas continuer nos visites de proximité pour le moment, lit-on dans un communiqué.



Qui ajoute : « Nous comprenons l'importance des prochaines étapes dans la préparation des élections présidentielles, et nous travaillons avec diligence pour minimiser les interruptions et continuer à avancer malgré les circonstances actuelles ».



La Coalition Khalifa Président remercie les « services de secours et le personnel médical de l'hôpital de Pikine pour leur intervention rapide et leur prise en charge efficace des blessés ».