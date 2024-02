Campagne électorale : temps d'antenne des candidats le CNRA fait la répartition

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a, dans un communiqué, porté à la connaissance des candidats et autres la répartition du temps d’antenne comptant pour la campagne électorale. Pour Babacar Diagne, cette note précise les modalités de réalisation de l’émission de propagande électorale réservée aux candidats diffusée par la RTS. Cette décision concerne les premiers et deuxièmes tours.



»Le temps d’antenne à la Radio et à la Télévision publiques, mis à la disposition des candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024, est de trois (03) minutes par jour et par candidat du dimanche 4 février 2024 à 00 heure au vendredi 23 février 2024 à minuit », a indiqué le CNRA. Cette note entre dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle de février 2024. Dans un communiqué le CNRA fixe le nombre, la durée, les horaires ainsi que les modalités de réalisation de l’émission de propagande électorale réservée aux candidats diffusée par la RTS.



Le CNRA rappelle que »la diffusion du temps d’antenne des candidats s’arrête la veille de l’élection à minuit ».