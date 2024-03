Campagne présidentielle : Kaolack, Khalifa Sall promet de revoir le prix de l'arachide

A Kaolack, la chaleur dictait sa loi dans la capitale du bassin arachidier. C'est le moment choisi par Khalifa Ababacar Sall Président de la coalition Khalifa président pour faire une descente dans le fief de Moussa Taye. Il a d'abord commencé par une visite de proximité avant, ensuite de rejoindre ses militants et sympathisants au quartier Kasnack (centre ville de Kaoalck). Au cours de sa prise de parole, le candidat de la coalition Khalifa Président a pris des engagements fermes pour résoudre définitivement, le récurrent problème dans les secteurs de l'agriculture, du transport et de la sécurité routière à Kaolack.



Le candidat de la coalition Khalifa Président s'est rendu à Kaolack en passant par Sibassor. Il a effectué une visite de proximité avant de faire sa déclaration à Kaolack, où il a été chaleureusement accueilli par les responsables de la coalition dont Moussa Taye. Khalifa Ababacar Sall a soutenu que Kaolack est et devait être un hub en tant que ville arachidière. Il a évoqué les défis rencontrés par les agriculteurs, notamment en ce qui concerne le prix de vente de l'arachide qu'il compte revoir.



''Kaolack, en tant que ville carrefour, nécessite une modernisation des transports et du parc automobile pour assurer la sécurité routière et faciliter les transactions commerciales (... ) Kaolack devait être un hub reliant divers pays frontaliers tels que le Mali, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau'', a-t-il déclaré.



Khalifa Sall a, également, abordé la question des motos Jakarta, soulignant la nécessité de soutenir ce moyen de transport.



Mieux, ajoute le candidat à la présidentielle de 2024, ''khalifa Sall président de la République, va rétablir l'agriculture, l'élevage et le secteur du transport. Je m'engage pour le développement économique et social de Kaolack et de toute la Nation''.