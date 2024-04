Canal+ annonce le lancement officiel de deux nouvelles chaines de fiction en langues nationales MANDEKA et PULAAGU

Dans un document parvenu à Pressafrik, le Groupe CANAL+ annonce l’arrivée de deux nouvelles chaînes en langues nationales éditées pour l’Afrique subsaharienne. La présentation officielle de ces deux nouveaux-venus dans la famille Canal+ est prévue pour le lundi 29 avril 2024 à 11h à l’hôtel Azalai de Dakar.



« Le Groupe CANAL+ est heureux d’annoncer le lancement dès le 29 avril 2024 de deux nouvelles chaînes de fiction en langues nationales : MANDEKA, la chaîne des séries et théâtres en bambara et PULAAGU, la chaîne des séries en pulaar », lit-on sur le document.



« MANDEKA, la chaîne des séries et théâtres en bambara et en malinké.

Divertissante et authentique, MANDEKA est une invitation à découvrir ou à redécouvrir des séries incontournables et des théâtres tant appréciés en mandingue et principalement tournés en Guinée et au Mali.



-PULAAGU, la chaîne des séries en pulaar. Véritable miroir des coutumes et traditions, de la région du Fouta ou d’ailleurs, PULAAGU promet le meilleur des séries-cultes, plus récentes et inédites, tournées dans des décors naturels du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie et de la Guinée », note le communiqué.



« Grâce au partenariat récemment conclu avec MARODI TV, PULAAGU bénéficiera de productions inédites, dont DJAME & FATOUMATA, une histoire d’amour passionnée, diffusée dès le 29 avril », peut-on lire dans le document.