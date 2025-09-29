Cancer du sein : la LISCA attend 2 000 femmes pour le dépistage à Dakar

La campagne « Octobre rose » a officiellement démarré au Sénégal avec une randonnée pédestre organisée par la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (LISCA). L’édition 2025, placée sous le parrainage de la Première Dame Marie Khone Faye, met l’accent sur le dépistage précoce du cancer du sein, qui reste la pathologie la plus fréquente chez les femmes.La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diéne Gaye, présente à l’événement, a lancé un appel fort à la mobilisation. « Le message que je vais lancer, c’est d’encourager toutes les femmes, mais également tous les hommes, vous les maris, les fils, à les [inciter] à aller se faire dépister durant ce mois d’Octobre rose », a-t-elle déclaré, rappelant que « tout cancer dépisté de manière prématurée est guérissable ».Membre de la LISCA depuis 2011, la ministre a assuré qu’elle restera « toujours aux côtés » de l’organisation. Elle a insisté sur l’impact dévastateur de la maladie, soulignant qu’« avoir un malade de cancer dans une famille constitue un lourd fardeau », aussi bien sur le plan économique que moral.De son côté, la présidente de la LISCA, Dr Fatma Guenoune, a rappelé que cette campagne vise à « sensibiliser et faire des dépistages du cancer du sein ». Elle a annoncé l’organisation d’une journée spéciale de dépistage, prévue le 11 octobre au stade Léopold Sédar Senghor, où 2 000 femmes sont attendues, rapporte l'APS.Tout au long du mois d’octobre, des consultations seront proposées au siège de la LISCA à Sacré-Cœur, mais aussi dans plusieurs villes de l’intérieur du pays, notamment Bambey, Touba, Kaolack et Ngaye Mékhé, dans le cadre d’une campagne décentralisée.« Alors, levons-nous tous, mobilisons-nous contre le cancer sous toutes ses formes », a lancé la ministre Khady Diéne Gaye, appelant à maintenir cet élan de sensibilisation au-delà du mois d’octobre.