Candidat à la présidentielle de 2024 : Mame Boye Diao annonce la parution d’un livre sur sa vision du Sénégal

Mame Boye Diao a officiellement déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Il l’a fait savoir ce mardi à l’occasion d’un point de presse en présence de ses partisans et des membres de sa famille. Le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations (Cdc) et maire de Kolda annonce la parution d’un livre sur sa vision du Sénégal.



Candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakaar, Mame Boye Diao n'a pas été choisi par le président de la République, patron de la mouvance présidentielle. Macky Sall a porté son choix sur Amadou Ba. Il n’a pas accepté d’accompagner l’actuel Premier ministre et décide de se présenter à l’élection présidentielle de 2024.



Trois jours après la désignation d'Amadou Ba, le maire de Kolda déclare : « Laissons à chaque enfant du Sénégal le droit légitime de présenter sa candidature. Laissons au peuple sénégalais de décider de qui va présider à la destinée de ce pays », a-t-il déclaré trois jours après la désignation d’Amadou Ba comme candidat de BBY.



« Les jeunes doivent nous motiver, nous devons nous engager pour la jeunesse. Nous devons construire le Sénégal avec eux. C'est le Sénégal fragile qui nous intéresse. Il faut réconcilier le Sénégal, c'est le premier défi que nous avons en face. Notre le Sénégal est en danger et nous n'avons pas peur de le dire. Nous devons mettre l'humain au cœur de nos politiques publiques », a indiqué le maire de Kolda.



D’ailleurs, il s’est adressé à la diaspora sénégalaise, en listant les difficultés auxquelles elle vit. Mame Boye Diao promet de redonner l'espoir à ces jeunes qui bravent les dangers de la mer pour rejoindre l'Europe.



Mame Boye Diao a l’ambition de développer et de moderniser les métiers du secteur primaire tels que l'agriculture, la pêche et l'élevage.



L’inspecteur des impôts et domaines promet le renforcement de la paix et de la sécurité. « Ce qui nous importe, c'est de renforcer concorde de paix, la sécurité, la justice et l'administration. Une justice qu'il faudra réformer. Nous sommes dans un pays en crise et il faut l'accepter. Il nous faut réconcilier le Sénégal », a-t-il indiqué.



Mame Boye Diao donne rendez-vous à ses partisans le 30 septembre pour une cérémonie d'investiture, mais aussi la parution d'un livre sur sa vision du Sénégal. « Ce moment là, nous exhiberons dans les moindres détails notre ambition et notre vision que nous portons pour un Sénégal nouveau », a-t-il dit.