Candidat de BBY en 2024: le choix est clair dans la tête de Macky Sall

Le président Macky Sall qui a reçu les médiateurs de son parti l’Alliance pour République (Apr) jeudi au Palais, a expliqué qu’il « aucune ambigüité » dans sa tête, sur le choix du candidat de Benno Bokk Yakaar, à la présidentielle 2024.



D’après les informations de L’Observateur, Macky Sall a rappelé sa position de toujours mettre en selle le candidat qui soit le meilleur pour le parti et la coalition. Mais aussi qui inspire la confiance et que la population aime.



Le chef de l’Etat a clairement indiqué être « insensible à la pression et à l’influence ». Dans la perspective des échanges avec toutes les composantes de la coalition, le patron de BBY va rencontrer ce vendredi le pôle de gauche de la majorité.



D’autres responsables de BBY de grande envergure sont aussi reçus pendant que certains sont annoncés pour demain samedi au Palais. L’on confie à L’Observateur que le président Macky Sall ne donne pas l’air pressé dans son choix.



Le nom du candidat ne devrait pas être connu avant son retour de voyage. Le président Sall quitte Dakar en début de semaine prochaine pour prendre part au XVe sommet des Brics qui se tient à Johannesburg, en Afrique du Sud eu 22 au 24 aout 2023.