Candidat de l’opposition : MTS veut mettre fin «au débat inopportun, stérile… »

«L’idée d’une candidature unique ou plurielle de «Mankoo Taxawu Senegaal» est agitée depuis quelque temps et donne lieu à un débat que nous jugeons inopportun, inutile et stérile. Ce débat nous paraît aussi indécent et sans objet, alors que s’ouvre le procès de l’Honorable député-maire Khalifa Ababacar Sall, victime d’une cabale politico-judiciaire sans précédent », relate le communiqué de MTS parvenu à la rédaction de Pressafrik.



Selon cette coalisation arrivée 3e lors des dernières législatives, c’est ce même désir qui lui avait fait porter son choix sur le maire de Dakar pour diriger sa liste lors des dernières échéances électorale. Et, leur objectif de faire libérer Khalifa Sall n’étant pas encore atteint, Malick Gackou et Cie invitent «les militants et sympathisants de «Mankoo Taxawu Senegaal» à ne pas se laisser distraire et à rester mobilisés pour atteindre cet objectif qui demeure notre priorité».



Appelant à une forte mobilisation pour ce mardi au tribunal où doit se tenir le procès de l’édile de Dakar et de ses co-accusés, les leaders de MTS se disent cependant ouverts «à toute initiative dont la finalité est de parvenir à cet objectif qui, seul, pourra garantir les gages d’un développement harmonieux du Peuple sénégalais».