LFR 2026 : l'Assemblée nationale convoquée en séance plénière ce mardi 3 novembre

L'Assemblée nationale informe l'opinion publique et l'ensemble de la représentation parlementaire de la convocation des députés en séance plénière le mardi 03 novembre 2026 à 10 h 00.



D’après le communiqué publié sur la page Facebook de l’Assemblée nationale, l'ordre du jour de cette rencontre portera sur l'examen du projet de loi n°40/2026 portant loi de finances rectificative (LFR) pour l'année 2026.



Le projet de loi sera présenté devant les parlementaires par le Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan lors de cette séance plénière organisée à Dakar ce lundi 02 novembre 2026.