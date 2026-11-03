Recettes de l'Etat : une baisse de 46,4 milliards F CFA en août 2026, selon l'ANSD

Au mois d'août dernier, les recettes totales de l'Etat sénégalais se sont réduites. Elles s'établissent à 368,8 milliards de F CFA contre 392,0 milliards de F CFA en juillet 2026, soit une contraction de 5,9% en variation mensuelle, selon Libération, citant les repères statistiques de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Cette baisse est imputable à la diminution des recettes fiscales de 46,4 milliards de F CFA, notamment des impôts indirects qui reculent de 41,7 milliards de F CFA, dont 17,7 milliards de F CFA au titre de la TVA intérieure hors pétrole.



Ce repli intervient malgré l'augmentation des recettes non fiscales de 23,2 milliards de F CFA, portée par les dividendes et produits financiers qui progressent de 22,4 milliards de F CFA.



En glissement annuel, les recettes totales de l'Etat progressent de 21,5%. Cette performance s'explique par la bonne tenue des recettes fiscales (+15,1%) et des recettes non fiscales (+91,5%).