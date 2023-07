Candidature à la candidature de BBY : un ministre conseiller en colère contre « Macky Sall, arrêtez vos manœuvres »

Abdou Aziz Diop, un des conseillers du Président Macky Sall, a exprimé son mécontentement contre le chef de l’Etat qui semble l’ignorer alors qu’il veut être candidat à la présidentielle de 2024. Il a demandé au président Sall « d’arrêter ses manœuvres et de mettre les candidats sur le même pied ».



« Il faut arrêter les manœuvres (Macky bayil pékhé, en wolof). Qu’on ne vous mette plus dans des combines. Que Farba Ngom ne vous mette plus dans des embrouilles. Laissez-le aller gérer sa commune des Agnams. L’heure n’est plus aux embrouilles et subterfuges », a tonné M. Diop.



Il a rappelé qu’il a été le premier, le 5 juillet quand le président Macky Sall lui a donné la parole à la salle des banquets, de lui dire qu’il est candidat à la candidature de Benno Bokk Yakaar (mouvance présidentielle) à la présidentielle du 25 février 2024.



« Je vous ai tout donné en 12 ans, j’ai tout fait pour vous, mais j’ai reçu peu de vous. 12 ans d’opposition et 12 ans de pouvoir, je connais les rouages de la République. J’ai déclaré ma candidature et vous avez promis de me recevoir. Je constate que vous recevez les autres (candidats déclarés), mais pas moi. Pourquoi ? », s’interroge-t-il.



Abdou Aziz Diop a soutenu qu’il veut mettre son expérience au service du pays, en s’appuyant sur le parti. « Rien n’explique que vous ne me receviez pas au même titre que les autres. Vous devez mettre tout le monde à égalité. Encore une fois, arrêter les subterfuges. C’est à cause des subterfuges et des embrouilles que vous avez aujourd’hui l’opposant le plus minable que le Sénégal ait jamais connu. Vous ne devrez-vous en prendre qu’à vous-même ».



Le ministre conseiller demande au président Sall de le laisser être candidat en 2024, même s’il choisit le candidat de la coalition BBY pour, dit-il, proposer aux Sénégalais ce qu’il leur souhaite le mieux.