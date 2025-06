Cargaison de contrebande : 15 individus interpellés à bord d’une pirogue en provenance de Gambie

Le Commissariat spécial du Port a interpellé, le mardi 24 juin 2025, 15 individus à bord d'une pirogue transportant une importante cargaison de contrebande.



D’après la Police nationale, l’embarcation, en provenance de la Gambie et à destination de Thiaroye-sur-Mer, a accosté à 20h42 à la base navale « Faye Gassama » de la Marine nationale.



La saisie concerne notamment 1500 caisses de cuisses de poulet, soit environ 22 tonnes, ainsi que 5 kg de sucre et 5 bouteilles d’huile. Le capitaine de la pirogue a reconnu que la marchandise était destinée à être écoulée illégalement sur le marché.



Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue et seront présentées à la Douane pour les suites judiciaires.