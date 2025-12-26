Carte d’identité biométrique : les femmes voilées peuvent s’enrôler sans se décoiffer, selon le ministre de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, est intervenu suite aux incidents survenus dans les centres d'enrôlement pour la carte nationale d'identité biométrique CEDEAO. Dans un communiqué publié le 26 décembre, il précise que des instructions ont été données aux opérateurs pour « enrôler les femmes porteuses de voile sans exiger d'elles qu'elles se décoiffent ».
Le communiqué souligne que « l'enrôlement peut se faire dès que le visage est assez dégagé, sans avoir besoin de découvrir les oreilles ».
