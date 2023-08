Cas Sonko, arrestations, démocratie: le F24 a remis un Mémorandum au Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme.

Une délégation du F24 conduite a rencontré ce mardi 29 Août 2023, le bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH).



La délégation conduite par le Coordonnateur Mouhamadou MBODJ était également composée du vice-coordonnateur Aliou SANE, de Yolande Camara, de Me Abdoulaye TINE, de Mme Aminata TOURÉ et Mme Fatou Blondin DIOP, a été reçue par le représentant régional du HCDH monsieur Ayéda Robert Kotchani, accompagné de plusieurs membres de l'institution.



Au terme d'échanges, le F24 a remis à l'institution onusienne un mémorandum sur l'état de la démocratie et des Droits de l’Homme au Sénégal (Restriction de libertés, emprisonnements, tortures, etc), ainsi qu'une lettre qui attire l'attention du Secrétaire Général des Nations Unies sur le cas du Sénégal où l'opposant Ousmane SONKO est emprisonné, ainsi que 1062 (mille soixante deux) autres citoyens, pour la plupart des détenus politiques et des détenus d'opinion.



« Cette rencontre marque le démarrage d'une série d'autres que le F24 fera avec des institutions internationales et représentations diplomatiques, mais aussi des guides religieux », indique le F24 qui réunit plusieurs organisations de la société civile, des partis politiques et des personnalités indépendantes.